Sanremo 2025 Kekko dei Modà urla Samuele sul palco dell’Arsiton e i social si scatenano | Ma chi è?

Non solo musica e spettacolo, ma anche un pizzico di mistero. La prima serata del Festival diha visto l’esibizione dei, con unSilvestre stoico, capace di salire sulnonostante le costole incrinate per la brutta caduta di lunedì. Ma a catturare l’attenzione del pubblico, oltre alla performance, è stato un urlo misterioso del cantante, poco prima di iniziare a cantare.Silvestre, infatti, era caduto dalle scale durante le prove generali di lunedì 11 febbraio, riportando una forte contusione alle costole. Un incidente che aveva fatto temere per la sua partecipazione alla kermesse, ma che non ha fermato il frontman della band, determinato a esibirsi con il nuovo brano, “Non ti dimentico“. E così, nonostante il dolore,è salito suldell’Ariston, regalando al pubblico un’esibizione intensa e coinvolgente.