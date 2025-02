Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, “Kekko dei Modà non avrebbe dovuto esibirsi, i medici gli avevano consigliato di non cantare con le costole incrinate e riposarsi”. Ecco come sta

Un’esibizione che ha il sapore dell’impresa, quella deial Festival di. Francesco “” Silvestre, frontman della band, è salito sul palco dell’Ariston nonostante un infortunio allesubito pochi giorni prima, a causa di una caduta dalle scale nel backstage del Teatro. Un incidente che,rivela Fanpage.it,potuto compromettere la sua partecipazione alla kermesse.Secondo quanto appreso dal sito, infatti, dopo una visita medica, a Silvestre era statodie di non. Ma il cantante non ha voluto sentire ragioni: troppo forte il desiderio di tornare sul palco dell’Ariston e di presentare al pubblico il nuovo brano, “Non ti dimentico“. “Ho una contusione alle”, aveva ammesso Silvestre in alcune interviste pre-esibizione.