Sanremo 2025 | Jovanotti incendia l’Ariston ma la vera star è Papa Francesco La cinquina in testa

Il Festival si apre con un messaggio del Pontefice: “La musica strumento di pace”. Applausi per Giorgia e Cristicchi,infiamma la serata con un live travolgente.– La prima serata del Festival disi apre con una sorpresa destinata a rimanere nella storia della televisione. Alle 21.52, mentre sul palco delNoa e Mira Awad – simbolo di un’ideale riconciliazione tra Israele e Palestina – si stringono la mano, Carlo Conti annuncia il videomessaggio di.Leggi anche:, la bellissima lettera dell’ex di Achille Lauro: “Perché lo amerò per sempre”Il Pontefice, con la sua voce pacata ma incisiva, lancia un messaggio universale: “La musica è bellezza, è uno strumento di pace, una lingua che tutti i popoli parlano per raggiungere il cuore di tutti”, aggiungendo poi un monito drammatico: “Le guerre distruggono i bambini.