Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Jovanotti al DopoFestival: “Ho temuto per la mia salute, stavo cadendo. Quando sono entrato nel teatro una signora mi è zompata addosso”

Tutti, guardando l’ospitata dinella prima puntata del Festival di, hannoper la sua. Nei primi momenti della sua performance, infatti, l’artista ha rischiato di scivolare. Un grande spavento, considerando che da poco si è ripreso dal brutto incidente che lo ha tenuto fermo per diverso tempo.Ospite anche delha affrontato l’argomento, e a Selvaggia Lucarelli che ha osservato: “Per un attimo abbiamoper la tua, stava per ripartire il femore un’altra volta”, il diretto interessato ha replicato: “Anche io ho, c’era il pavimento che era come una pista di pattinaggio”, e ha continuato: “nelunami è, è già diventato un meme, non mi mollava”.Proprio a proposito di Lucarelli,nel vederla nel parterre del programma condotto da Alessandro Cattelan ha esclamato: “Questa è una reunion”, e Cattelan ha ironizzato: “Sei anche un po’ il motivo per cui Selvaggia è diventata Selvaggia.