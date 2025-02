.com - Sanremo 2025, Joan Thiele: «Ci ho sempre creduto, amo sperimentare»

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival didove ha debuttato con il brano Ecoha debuttato ieri sera al Festival dicon il brano Eco. L’abbiamo video intervistata nei giorni precedenti. In conferenza stampa ha raccontato più dettagli del suo percorso artistico: «Sono molto felice di fare parte di questo Festival, ho iniziato negli ultimi anni a scrivere in italiano. La canzone richiama i miei ascolti, dalle colonne sonore alle grandi voci, fonte di ispirazioni. La chitarra elettrica è il primo strumento che ho imbracciato quando questa passione ha preso il sopravvento in me. Mi piace, attingere da mondi diversi».Un pezzo autobiografico quello che ha portato in gara: «La canzone racconta la storia di me e di mio fratello, abbiamo vissuto in una famiglia complessa, invito ad affrontare i problemi, è un augurio di non lasciarsi sopraffare dalla paura, ho avuto la fortuna di avere una madre stupenda che mi ha dato un sacco di amore, dalla vicina di casa e baby sitter che mi ha fatto scoprire i Led Zeppelin.