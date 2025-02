Sanremo 2025 Joan Thiele chi è | esordi influenze premi e l’amicizia con Elodie

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –è una dei protagonisti del Festival di. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Eco’. Questo è per l’artista l’o in gara tra i big alla kermesse canora. Alessandra, in arte, è nata a Desenzano del Garda il 21 settembre del 1991. Cantautrice e produttrice discografica italiana poliedrica di origini italiane, svizzere e colombiane. La sua musica è un mix didi culture e luoghi: Colombia, Caraibi, Canada e Inghilterra. La sua carriera musicale ha inizio a Londra, dove nel 2016 muove i primi passi nella musica e comincia a farsi conoscere ai più attraverso il suo primo EP omonimo ‘’ con i singoli ‘Save Me’ e ‘Taxi Driver’. Nel 2018 pubblica il suo album d’o, ‘Tango’.