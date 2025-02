Sanremo 2025 Irama bacchetta i giornalisti su Sarah Toscano | Demoliscono una ragazzina e poi scrivono di cyberbullismo

Leggi su Open.online

Durante un incontro con la stampa per parlare del Festival di, dove è in gara con il brano Lentamente, ma anche per annunciare il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano a giugno del 2026,si è lanciato in una difesa di, vincitrice di Amici e più piccola concorrente in gara a: «Una ragazza giovanissima, ha 19 anni e alle volte vedo delle critiche che non sono costruttive.unaandando a parlare dell’aspetto fisico, di capelli.e poi le stesse persone mi parlano di. Noi artisti, voi, siamo noi che dobbiamo dare l’esempio, non possiamo paracularci “no, io sono un artista”, “no, io sono un giornalista”: noi stessi non dovremmo scrivere male di unaparlando dell’aspetto fisico».poi torna indietro nel tempo a quando anche lui ha subito attacchi simili: «Qualche anno fa mi sono beccato una valanga di cose, ma c’ho un pelo sullo stomaco così e non mi ha fatto niente, eppure ci sono persone sensibili e soffrono questa roba qua.