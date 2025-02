Dilei.it - Sanremo 2025, il trucco dell’acqua per una voce perfetta e di qualità

Per chi sforza laper tante ore, come accade a cantanti di, c’è un facileper mantenere ladellae garantire prestazioni impeccabili, l’acqua, in particolare quella depurata.Secondo studi scientifici, l’acqua è essenziale per mantenere le mucose vocali ben idratate ed elastiche, riducendo il rischio di affaticamento e lesioni. Una ricerca pubblicata sul Journal of Voice ha evidenziato che la disidratazione sistemica può influenzare negativamente parametri vocali come shimmer, jitter e rapporto segnale/rumore, mentre l’idratazione adeguata migliora il tempo massimo di fonazione e la frequenza vocale.Un’altra ricerca a cura dell’Università di Pretoria condotto su future cantanti professioniste ha dimostrato che una corretta idratazione porta a un miglioramento significativo nella capacità di sostenere le note più a lungo e di raggiungere frequenze più elevate.