Amica.it - Sanremo 2025, il racconto della seconda serata

Dopo l’esordio boom, Carlo Conti si rilassa e lancia ladie i nuovi 3 co-conduttori. Bianca Balti, senza capelli per la chemioterapia e senza parrucca perché è vero che non vuole essere a«come malata di cancro», ma neanche vuole nasconderlo: «Che emozione incredibile, c’ero già stata con Fabio (Fazio, ndr) ma non mi ero divertita», dice. Maxi fiocco rosso, strascico di 50 metri, paillettes: in fatto di look Malgioglio non ha rivali. Nino Frassica fa ridere fin da subito con i capelli di Malgioglio al negativo: ciuffo nero e chioma bianca. Se notate Big con cappelli, guanti, un tocco di giallo o l’ombelico in vista, o qualcuno che si esibisce con la mano in tasca, beh, sono tutti bonus del Fantadi stasera.