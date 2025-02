Tpi.it - Sanremo 2025, il messaggio contro la violenza sulle donne di Vale Lp e Lil Jolie: “Se io non voglio, tu non puoi”

Leggi su Tpi.it

, ildiLp e Lil“Se io non, tu non”: è questo il, scritto su due cartelloni, portato sul palco dell’Ariston daLp e Lildurante la semifinale delle Nuove Proposte andate in scena nel corso della seconda serata del Festival di.Le due artiste, al termine del brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, hanno mostrato due cartelli con su scritto: “Se io non, tu non”.Ungli stupri e laal quale si è unito anche il conduttore Carlo Conti che ha dichiarato: “Questa è una frase fondamentale, diciamolo con forza se una donna dice no è sempre no. E non esiste nessuna scusa”.Streaming e tvDove vederein diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.