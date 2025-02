Sanremo 2025 il Festival di Conti | dal Papa a Jovanotti il film della prima serata

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Prende finalmente vita, ildi Carlo, alla guida75esima edizione. Ventinove i cantanti in gara per la, che il direttore artistico conduce in compagnia di Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ad aprire la kermesse il ricordo con la voce e la musica di Ezio Bosso, ma anche un inconveniente tecnico che fa sparire l’audio per alcuni secondi. Tra le tante sorprese, è però una che entra nella storia: a introdurre la cantante israeliana Noa e la collega palestinese Mira Awad, un videomessaggio di pace diFrancesco. Poi ancora il-show – fuori e dentro l’Ariston – e l’annuncio ‘olimpico’ di Gianmarco Tamberi sul palco.si apre nel ricordo di Ezio Bosso, il compositore e pianista scomparso nel 2020, che Carloospitò nel suo secondo, nel 2016.