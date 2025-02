Panorama.it - Sanremo 2025, il Festival conquista il web già dalla prima serata

La settantacinquesima edizione deldiha acceso non solo il palco dell’Ariston ma anche il mondo digitale, generando un’ondata di interazioni che ha travolto i social network. Secondo i dati delDaily di Arcadia Mood, già alle prime luci del giorno successivo allainaugurale l’hashtag ufficiale #contava oltre 22mila post su TikTok, mentre i canali ufficiali di @Rai totalizzavano numeri da record: 2,7 milioni di interazioni su TikTok, 1,7 milioni su Instagram e 289mila su Facebook.L’engagement premia Olly e ClaraLe esibizioni degli artisti hanno influenzato in modo significativo le classifiche di coinvolgimento social, e a distinguersi su X (ex Twitter) sono stati Olly e Clara. Grazie a una fanbase relativamente contenuta e a un’attività social intensa, entrambi hanno registrato percentuali di engagement straordinarie: Olly ha raggiunto un incredibile 448%, mentre Clara si è attestata su un solido 52%.