Sanremo 2025 il coraggio di Bianca Balti | Questa volta mi divertirò

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lei il festival dil'aveva già fatto, con Fabio Fazio nel 2013, ma questoè diverso. "Non mi ero divertita ma adesso mi", diceraggiungendo Carlo Conti sul palco del teatro Ariston per la seconda serata del festival di. "Una mamma, una modella e in questo .