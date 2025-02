Europa.today.it - Sanremo 2025, i vestiti di Cristiano Malgioglio al Festival

Leggi su Europa.today.it

Chi vestirà? Anzi, forse sarebbe meglio chiedersi come si vestirà, considerando l'eccentricità dei look a cui il cantante e paroliere siciliano ha ormai abituato il pubblico in tante delle sue apparizioni televisive.