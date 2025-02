Lettera43.it - Sanremo 2025, i meme più divertenti della prima serata del Festival

È iniziato il 75esimodi. Come da tradizione ormai da diversi anni, non si sono fatti attendere isui social media con cui il pubblico da casa, che nellanon ha potuto votare, ha deciso di commentare i momenti salienti dell’evento. Nel mirino degli appassionati – e soprattutto dei critici – è finito il ritmo molto serrato tenuto da Carlo Conti, ma anche il problema audio che ha caratterizzato le prime battute del. Tanta l’ironia anche sugli outfit, come la «carta stagnola» indossata da Elodie o Jovanotti che ha “rubato” la Tuta gold di Mahmood, titolo del suo brano lo scorso anno. Fedez con gli occhi neri diventa un personaggio dei Simpson, mentre Tony Effe ricorda un giovane Silvio Berlusconi in total white. Virale la signora che ha abbracciato Cherubini nell’Ariston, urlandogli «Ti amo» proprio al microfono.