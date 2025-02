Sanremo 2025 i due finalisti delle nuove proposte | le prime parole

Leggi su 361magazine.com

, i quattro semifinalisi sfidano: chi vincerà?, Alessandro Cattelan raggiunge il conduttore Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston per iniziare a fare sfidare i quattro semifinali. I primi a sfidarsi sono Alex Wyse con “Rockstar” e Vale LP e LIL JOLIE con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Vince il primo turno Alex Wyse. Nella seconda mance invece si sfidano Maria Tomba con “Goodbye (voglio good vibes)” e Settembre con “Vertebre”.Leggi anche, le considerazioni di Beatrice Valli – ESCLUSIVO (VIDEO)LeAlex affida ad Instagram ledopo la performance che gli ha regalato l’accesso alla finale: “lo sono qui. Non ci sono arrivato da solo, ci siamo visti crescere, imparare e cambiare.