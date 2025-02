Tpi.it - Sanremo 2025: gli ospiti della seconda serata del Festival

Leggi su Tpi.it

: glidelQuali sono glideldi, in programma stasera – martedì 12 febbraio – su Rai 1? Nel corso, condotta da Carlo Conti, vedremo tanticome Damiano David, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Vittoria Puccini, Alessandro Gervasi, Carolina Kostner, Giacomo Giorgio e Carmine Recano.Quante puntateQuante puntate (serate) sono previste per ildisu Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 11 febbraio; l’ultima sabato 15 febbraio. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per ilcanzone italiana:Prima puntata: martedì 11 febbraio 2024 TRASMESSApuntata: mercoledì 12 febbraio 2024 OGGITerza puntata: giovedì 13 febbraio 2024Quarta puntata: venerdì 14 febbraio 2024Quinta puntata: sabato 15 febbraio 2024Abbiamo visto glideldi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque seratekermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in primatv (ore 20,30 circa) su Rai 1.