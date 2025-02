Sanremo 2025 gli ascolti tv della prima serata | Conti supera Amadeus boom com il 653% di share e 12 milioni 600 mila spettatori

Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, gli ascolti tv della prima serata: Conti supera Amadeus, boom com il 65,3% di share e 12 milioni 600 mila spettatori

La75esima edizione del Festival fa il botto e porta a casa il 65,3% dicon 12600. Lo scorso anno i numeri erano vicini: 65,1% con 10.561.000. Con la total audience siamo a 10.8 mil con il 66% di. Risultato prevedibile? Non molto. La ‘patata bollente’ lasciata da, il conduttore sanremese dei record, era difficile da “raccogliere”. Ma Carlonon si è tirato indietro e glihanno premiato unadall’andamento molto ritmato, per alcuni persino troppo. La carrellata di artisti in gara con pochissime interruzioni riporta la kermesse a una forma più “classica” che il pubblico, almeno nella sereta d’esordio, ha molto apprezzato.L'articolo, glitvcom il 65,3% die 12600proviene da Il Fatto Quotidiano.