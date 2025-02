Sanremo 2025 gli ascolti della prima serata | 126 milioni di spettatori e share del 653 per cento

Lettera43.it - Sanremo 2025, gli ascolti della prima serata: 12,6 milioni di spettatori e share del 65,3 per cento

Ladel Festival di, condotta da Carlo Conti insieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici, ha registratoda record: 12,6di telee unodel 65,3 per. Numeri apparentemente superiori a quelli dell'edizione 2024, quando l'ultima kermesse firmata Amadeus aveva ottenuto 10,6die il 65,1 perdinellainaugurale. Tuttavia, il confronto diretto tra le due edizioni non è possibile. A dicembre 2024, infatti, Auditel ha introdotto la Total Audience, un nuovo sistema di rilevazione che non si limita più a considerare glitv tradizionale, ma include anche chi segue i programmi su dispositivi mobili, smart tv e piattaforme di streaming come RaiPlay.LEGGI ANCHE:, la cronaca ragionata: promossi e bocciati