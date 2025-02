Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, gli ascolti della prima puntata: dai telespettatori un altro "vaffa" ad Amadeus, i numeri (pazzeschi) di Conti

, e glilo confermano: laserata del Festival targato (di nuovo) Carloè premiata con 12,6 milioni die uno strabiliante 65,3% di share, assolutamente in linea con il debutto deldi. Segno che i timori e le critiche sul Festival "normalizzato" disono, almeno per il momento, assolutamente infondati e pregiudiziali. E magari anche la prospettiva di uno show meno "elefantiaco", più essenziale e con la musica al centro, ha attratto i. C'è da aggiungere un dettaglio non secondario: dal dicembre 2024 Auditel ha lanciato la Total Audience, cambiando il sistema di rilevazione dei dati degli. Oltre ai"tradizionali" di Rai 1, vengono conteggiati anche coloro che hanno guardatosu dispositivi mobile, smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay.