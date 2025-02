Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Giorgia: “Non rinuncio alle maglie termiche perché ho sempre freddo. La cura per guarire il mondo malato? Usiamo anima e cervello” – IL VIDEO

Dopo aver partecipato in gara con “Parole dette male” due anni fa e aver co-condotto con Amadeus per una serata il Festival dilo scorso anno,torna in gara nuovamente stavolta con un altro brano “Laper me”, scritto con Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. Nella serata della cover di venerdì 14 febbraioduetterà con Annalisa sulle note della canzone Premio Oscar “Skyfall” di Adele.“Lamigliore per questoè usare” – “Lamigliore perquesto? Credo molto nel fatto che siamo goccia dello stesso mare. Anche se l’essere umano molto spesso mi delude, a cominciare da me, non voglio solo buttare la colpa sugli altri. Credo che il lavoro interiore che ognuno di noi può fare sia quello di diventare una persona migliore e poi può essere qualcosa che diventa un mare, se lo facciamo tutti, se spendiamo un po’ più di tempo a pensare che abbiamo forse anche un ‘o une a cominciare a usare anche quella parte.