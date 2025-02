Sanremo 2025 Gaia posta il suo cellulare per i fan | Chiamatemi

Leggi su .com

(Adnkronos) – Le telefonate oggi sembrano una pratica preistorica in un'epoca dominata dai social, ma non per. La cantante, che ieri ha aperto la 75ma edizione del Festival dicon il brano 'Chiamo io Chiami tu', ha lanciato una linea diretta con i suoi fan. No, non ha deciso di lasciare la musica .L'articoloil suoper i fan: “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”