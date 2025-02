Dilei.it - Sanremo 2025, Gaia e Alessandro Cattelan “rompono” Conti al DopoFestival

Leggi su Dilei.it

Terminata la prima serata ufficiale del Festival di, la festa si è spostata fuori dal Teatro Ariston per ilcondotto da.Una chiusura di serata che ci ha regalato, oltre a performance inedite, anche un piccolo imprevisto: la rottura della statua di Carlodurante l’esibizione di, il ballo che rompe la statua diIn chiusura alla prima serata di Festival dila palla è passata a, pronto a prendere il timone delinsieme a Selvaggia Lucarelli, Alessandra Celentano e Anna Dello Russo.Uno spazio che ha accolto alcuni dei cantanti in gara e che ha rivisto, in un certo senso, Carlocome protagonista di un piccolo incidente di percorso. Durante la serata, infatti, il conduttore delha mostrato in collegamento la statua in onore di Carloche strizza l’occhio all’iconica scultura di Mike Bongiorno.