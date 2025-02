Lapresse.it - Sanremo 2025, Gabbani: “Non inseguo la hit ora faccio musica con più serenità”

Leggi su Lapresse.it

“È stata molto emozionante la serata di ieri, poi la prima esibizione ha sempre quella tensione perché stai cantando per la prima volta dal vivo una canzone che il pubblico ancora non conosce”. Francescoracconta a LaPresse le sensazione di questa prima serata al Festival didove porta ‘Viva la Vita’. Nonostante il cantautore carrarese sia alla quarta partecipazione, di cui una trionfando nel 2017 con ‘Occidentali’s Karma’, non nasconde l’emozione dell’esordio: ”Mi sono emozionato, questa canzone la sento particolarmente e mi viene da cantarla in modo spontanea, sciolto, è stata une bella esibizione, mi sono goduto la risposta del pubblico”.non crede che la suain questi sia molto cambiata ma, spiega, ha cambiato “La scelta di cosa portare a livellole.