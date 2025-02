Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Francesco Gabbani: “La cosa più bella della mia vita? La mia compagna Giulia. Mi supporta, sopporta e viene con me all’Ariston” – IL VIDEO

La sua canzone in gara al Festival disi intitola “Viva la”. Ma qual è lapiùdiin questo momento? A FqMagazine il cantautore ha risposto: “La miache micon me. Un vero atto d’amore. Questa è la quarta partecipazione per il cantautore. Ma la gara “non è in cima ai miei pensieri, lo dico senza ipocrisia Lo faccio per veicolare la mia musica. È ovvio che poi se uno si posiziona bene non dispiace, il mio scopo non è arrivare ultimo. Ma il mio pubblico ormai è il mio pubblico, al di là di un posizionamento aconta di più arrivare a loro”.Questa canzone “è classica nella sua semplicità. È frutto di un percorso di analisi personale che porta ad accettare che alcune risposte sulla nostranon le sapremo mai.