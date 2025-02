Tpi.it - Sanremo 2025, finalisti Giovani (Nuove Proposte): chi ha vinto le semifinali

Leggi su Tpi.it

): chi hale– Chi haledei) del Festival died è volato in finale per giocarsi la vittoria? Ad aggiudicarsi l’accesso alla finale sono stati. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.CantantiA prendere parte alla fase finale del Festival dinella sezione(o) sono stati 4 artisti. Eccoli:Vale Lp e Lil JolieAlex WyseSettembreMaria TombaLe:Alex Wyse vs Vale Lp e Lil JolieMaria Tomba vs SettembreStreaming e tvAbbiamo visto i(categoria) del Festival di, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraioin prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.