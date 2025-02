Sanremo 2025 Filippo Ricci | Carlo Conti conduttore elegante e parte proattiva per la ricerca dei suoi outfit

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Ho vistoieri sera, erano anni che non lo vedevo, ma sono rimasto sveglio fino alle 2 per vedermelo tutto. Mi è piaciuto per la qualità espressa, è una vetrina italiana vera. Come ha detto Jovanotti è un po’ come Natale, capodanno, carnevale"., direttore creativo della StefanoSpa, ha .