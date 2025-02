Lapresse.it - Sanremo 2025, Festival al via tra musica e pace. E con Papa Francesco entra nella storia

Tre note di piano forte e la voce di Ezio Bosso: “Ricordatevi che la, come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”. Con questo emozionante omaggio al pianista scomparso nel 2020 si è aperto il 75esimodi. Carlo Conti scende la scalinata dell’Ariston ricordando Bosso, avuto come ospite alla kermesse nel 2016, e ringraziando Claudio Baglioni e Amadeus, direttori artistici succedutesi dall’ultima sua conduzione, nel 2017. Un omaggio purtroppo colto a metà dal pubblico a casa, a causa di un problema all’audio che per una trentina di secondi ha privato i telespettatori della voce di Conti. Laè comunque subito protagonista con Gaia, e il suo ‘Chiamo io chiami tu’ in un abito bianco, e Gabbani con il suo inno ‘Viva la vita’. Quindi è la volta di un esordio tanto atteso dal pubblico italiano: quello di Gerry Scotti che, elegantissimo in giacca e cravatta,in scena accennando ‘Diamante’ di Zucchero.