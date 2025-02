Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Fedez emozionato e con occhi neri mentre cantava “Battiti” e poi un sorriso liberatorio

Alla fine è stata una delle esibizioni più attese enon ha deluso le aspettative. Lo aveva già annunciato che avrebbe indossato le lentine nere, le stesse indossate sul Green Carpet, proprio per evidenziare le pupille perse nel vuoto della depressione, cantata nel brano in gara.Durante l’esecuzione di “Battito” diversi telespettatori da casa e utenti social hanno notato come il rapper fosse particolarmente. Non è la prima volta persul palco del Teatro Ariston, ma sicuramente dall’ultima – nel 2021 in coppia con Francesca Michielin, sono cambiate tante cose. E lo ha raccontato lo stesso, ospite del podcast “Pezzi”, che ha ammesso di riuscire oggi a gestire meglio l’ansia. Sarà così, ma sul palco della prima serata del Festival.Mi piace molto il mio brano. Mi ci ritrovo perché racconta un parte di me molto personale”, ha spiegato il rapper.