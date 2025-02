Sanremo 2025 Fedez canta ‘Battito’ | occhi neri mani sudate e tanta emozione

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –ha presentato la suaal Festival di. Il rapper, sicuramente il Big più chiacchierato e atteso di quest’anno, ha fatto la sua prima esibizione e con grande sorpresa il brano è stato commentato positivamente sui social. Ma a dare nell’o è stata l’di, che non è passata inosservata. Questa non è la prima volta persul palco del Teatro Ariston, ma sicuramente dall’ultima – nel 2021 in coppia con Francesca Michielin – sono cambiate tante cose. E lo ha raccontato lo stesso, ospite del podcast ‘Pezzi’, che ha ammesso di riuscire oggi a gestire meglio l’ansia. Sarà così, ma sul palco della prima serata del Festival ha dimostrato altro., tremolio eha dimostrato di tenere tanto tanto alla sua, il brano con cui è in gara al Festival di