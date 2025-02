Lapresse.it - Sanremo 2025, Fedez: “Anni difficili? Il rapper si emoziona e resta in silenzio”

Leggi su Lapresse.it

, dopo aver cantato per la prima volta la sua “Battito” sul palco del Festival didurante la prima serata, è stato intervistato da Rai Radio Due,ndosi quando la conduttrice, Ema Stokholma, gli ha chiesto se gli ultimi siano stati “”. Il cantante è rimasto in, mostrando una malcelata emozione. “Sono state settimane impegnative, per me essere riuscito anche solo a salire sul palco” è già una vittoria, ha sottolineato il