Sanremo 2025 Elodie chi è | l’infanzia difficile la relazione con Marracash e l’amore per il nudo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –è una delle protagoniste del Festival di. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Dimenticarsi alle 7’: “È un pezzo che amo e mi rappresenta. C’è tanto di me, non vedo l’ora di salire sul palco”. Perquesta è la quarta edizione in cui .