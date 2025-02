News.robadadonne.it - Sanremo 2025: ecco la classifica parziale della prima serata

Ildi Carlo Conti è ufficialmente iniziato, con tutte le polemiche che lo hanno anticipato – cosa comunque non inedita per il Festivalcanzone -, compreso il ritiro a sorpresa di Emis Killa e le questioni private di Fedez, affiorate nelle ultime settimane, a cui si sono aggiunti gli infortuni di Francesca Michielin e Kekko dei Modà, entrambi comunque abili e arruolabili per salire sul palco.Al netto delle faccende extra musicali, comunque, lapuntatasettantacinquesima edizionekermesse canora si è distinta per la presenza travolgente di Jovanotti, per l'”incursione” di Papa Francesco che ha voluto far arrivare un auspicio di pace per tutti, e naturalmente per i brani dei 29 artisti in gara. E se come sempre,del Festival, c’era già chi puntava sul proprio vincitore, leggendo i testi presentati, dopo lac’è già una, quella stilata dalla Giuriasala stampa del web.