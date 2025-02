Fanpage.it - Sanremo 2025 e le canzoni su Alzheimer e depressione, così i cani aiutano i pazienti che ne soffrono

Leggi su Fanpage.it

ledi Simone Cristicchi e Fedez accendono i riflettori su chi è colpito dao affetto da. In entrambi i casi la scienza si è interrogata sul ruolo deisia come assistenti nella cosiddetta 'pet therapy' che sul come sfruttare la loro capacità olfattiva. Tra luoghi comuni e verità scientifiche, ecco oggi cosa si sa.