Sanremo 2025 Duran Duran | Portiamo gioia sul palco dovremmo protestare contro l’I A

Ecco cosa hanno raccontato i, super ospiti internazionale del Festival di, in conferenza stampaItornano al Festival di40 anni dopo la loro prima volta, a cui hanno fatto seguito altre quattro partecipazioni in qualità di ospiti al Teatro Ariston. In apertura della conferenza stampa di cui sono stati protagonisti hanno spiegato cosa secondo loro li rende tanto amati dagli italiani: «Non sappiamo dare una risposta, a noi piace essere noi stessi, trasmettiamoin ogniche calchiamo, il pubblico merita di divertirsi. Per noi è la quinta volta in questa città, la possiamo chiamareremo. La prima volta eravamo in rampa di lancio, c’era una folla di ragazzi in motorino che ci seguivano, il conduttore era Pippo Baudo. Il Festival ha mantenuto l’atmosfera anni ’80, è interessante dal punto di vista musicale come allora e questo non può che farci felici».