Sanremo 2025 | dove incontrare i cantanti

C’è chi al Festival diha scelto di offrire un ‘bonus psicologo’, come ha fatto Clara, e chi invece preferisce offrire un cioccolatino ai suoi fan come Rose Villain. Sono diverse le iniziative collaterali che iportano avanti, da qualche anno a questa parte, nella cittadina ligure durante la settimana della kermesse canora. Un modo studiato ad hoc per far parlare di sé e del brano che presentano. Veri e proprio pop-up ‘fisici’ che non mancano nemmeno nella 75esima edizione.Ad esempio, i fan di Bresh – in gara con La tana del granchio – potranno cercare di incontrarlo in Via Gaudio 58. Lì, ogni giorno si vivranno esperienze di tipo diverse, tra cui momenti di Tatoo Giveaway. Giovedì 13 febbraio, Rocco Hunt offrirà un caffè Lavazza al Sony Music Store & More di Corso Garibaldi 28.