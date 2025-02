Isaechia.it - Sanremo 2025, debutto choc per Carlo Conti: i clamorosi ascolti della prima serata

Leggi su Isaechia.it

Si è aperta ufficialmente ieri sera la settantacinquesima edizione del Festival di, affiancato da Antonella Clerici e il popolare volto Mediaset Gerry Scotti per lavolta sul palcoscenico del teatro Ariston, ha dato il via allakermesse canora più blasonata d’Italia. Tante le emozioni, come il ricordo a Ezio Bosso e Sammy Basso, il video messaggio di Papa Francesco e l’intensa esibizione di Noa e Mira Awad. Ma soprattutto tanta musica, con Jovanotti, che ha letteralmente infiammato l’Ariston, rischiando anche un’altra caduta, Raf e i 29 Big in gara, che per lavolta hanno presentato ai telespettatori e alle varie giurie i loro brani.da record per! Stando a quanto pubblicato da Davide Maggio, lasettantacinquesima edizione del Festival diè stata vista da 12,2 mln di telespettatori per un share pari al 65%.