Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Damiano David sul palco dell’Ariston: in che lingua parlerà? I social si scatenano

Noi di FqMagazine lo avevamo detto in tempi non sospetti: un certo spirito british scorre nelle vene di. L’ex frontman dei Maneskin si appresta a salire sulcome super ospite della seconda serata del Festival di, per la prima volta da solo dopo la vittoria del 2021 con la band. Il gruppo si è infatti preso una pausa momentanea e ognuno dei suoi componenti ha intrapreso una propria strada., ad esempio, ha pubblicato il suo primo album da solista e si è trasferito a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove ora vive. “All’inizio, è stato davvero spaventoso. È stato uno choc culturale”, ha raccontato in una recente intervista a Vogue Italia. “Non ci sono bar o locali con posti a sedere all’esterno, né piazze dove la gente si ritrova. È una città in cui non si cammina, mentre a Roma non si fa altro.