Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 – ‘Cuoricini’ è il pezzo dei Coma Cose ma pure il mood di questo Festival senza show

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Canzoni d’amore struggenti, canzoni d’amore disperate, canzoni d’amore e basta. Era stato già ampiamente annunciato il fatto che75esimodiavrebbe evitato come la peste riferimenti all’attualità e alla politica, per concentrarsi ampiamente sui cuoricini. Carlo Conti è un ottimo timoniere, per carità, maparticolari slanci e anzi piuttosto imbrigliato nella missione di chiudere il programma ad un orario umanamente sopportabile. Cosa encomiabile di certo, viste le 29 esibizioni previste dalla serata, ma il ritmo troppo serrato toglie anima allo, che già di suo manca di estro e di quel pizzico di follia che aè come il cacio sui maccheroni, il sale sulle patatine fritte, l’olio di palma nella Nutella.Ad affiancare l’abbronzatissimo Carlo, due veterani della tv generalista Antonella Clerici e Gerry Scotti.