Sanremo 2025, Cristicchi magico, il miglior Lauro di sempre, Tony Effe che imbarazzo - Le pagelle della prima serata

Leggi su Open.online

Ladi apertura75esima edizione del Festival dinon poteva che essere giusto una vetrina per i 29 artisti in gara con una bella pausa rappresentata dall’intervento di un ottimo Jovanotti. Carlo Conti vuole un Festival che scorra liscio, questo è proprio ghiacciato, senza aspettative particolari, senza brividi. Bocciamo anche la scelta di dare sul finale solo i cinque più votati dalla sala stampa, togliendo il sano dibattito finale su chi meritava di più e chi meno, l’amara delusione per l’artista per il quale si tifa. Così sul finale registriamo il risultato più scontato, i preferiti dei giornalisti sono Brunori SaS, Giorgia, Simone, Achillee Lucio Corsi, cosa che si sapeva da fine gennaio, ma il sensoera capire più che altro come si sono posizionati quelli che potrebbe gradire il pubblico a casa.