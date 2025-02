Quotidiano.net - Sanremo 2025: cosa vi siete persi se non avete visto la prima serata del Festival

Leggi su Quotidiano.net

“La musica come la vita si può fare solo in un modo: insieme”. Inizia così, con questa citazione di Ezio Bosso ladella 75esima edizione deldi, condotta da Carlo Conti, che ha scelto di avere al suo fianco i colleghi Gerry Scotti e Antonella Clerici. Il direttore artistico delha deciso di aprire la sua quarta edizione del(le prime dal 2015 al 2017), con un omaggio al maestro, ricordando la potenza della musica nell’unire le persone. Dopo l’emozionante omaggio dell’orchestra, il presentatore ha dato il vero via allascendendo le scale del palco dell’Ariston e introducendo laconcorrente in gara. Carlo Conti e Antonella Clerici La conduzione Possiamo dire che ladell'edizionedeldiè filata piuttosto liscia.