Sanremo 2025, Conti scherza sul blackout audio: "Colpa di Elon Musk"

inizia con undi una ventina di secondi. Ma all’indomani della prima serata con l’inconveniente che si è verificato in apertura durante l’omaggio a Ezio Bosso, il direttore artistico Carlocisu. “In studio si sentiva benissimo l’. Sarà stato un problema di satelliti.! Sarà stato“, dice, in conferenza stampa all’Ariston, a chi chiede del problema tecnico. A chiarire le ragioni dell’inconveniente è stato il vicedirettore del Prime Time ClFasulo che ha spiegato che “il black outdi 23 secondi è stato dovuto ad un guasto ad un processorealla messa in onda di Roma”.