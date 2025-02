Lopinionista.it - Sanremo 2025: consegnato il Premio Lunezia a Simone Cristicchi per il brano “Quando sarai piccola”

– Dopo l’annuncio di venerdì scorso a Rai Radio1, all’interno del programma Streaming condotto da Savino Zaba, il “per” è statooggi, nella suggestiva cornice della Sala ‘Lucio Dalla’ a, aper il valore emozionale del”.Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 30 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ha motivato così l’indicazione della Commissione del: “, con ‘’, ha saputo raccontare in modo delicato e profondo cosa significa vedere un genitore perdersi a causa dell’Alzheimer. Non è solo la malattia, è l’inversione dei ruoli: diventiamo genitori di chi ci ha cresciuti, insegniamo a chi ci ha insegnato tutto. E non c’è rimedio, solo amore”.