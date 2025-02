Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, come votare al Televoto: costi e numeri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Discusso, amato, certamente centrale: il. Anche al Festival diil pubblico a casa che potràgli artisti in gara sia dal telefono fisso che dal mobile. Ilsarà affiancato da due giurie, quella delle Radio e quella della Sala Stampa, ed entrerà in scena dalla seconda serata del Festival.Nel secondo e nel terzo appuntamento della kermesse avrà un peso del 50% per la categoria “Big” (29 artisti in gara) e del 34% nelle votazioni per la sezione “Nuove Proposte” (4 artisti in gara). Il 34% sarà anche la percentuale con cui peserà nella serata delle cover e dei duetti del venerdì e per la doppia sessione (nel corso della serata e poi per i cinque finalisti) al sabato sera.L'articoloalproviene da Il Fatto Quotidiano.