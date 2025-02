Davidemaggio.it - Sanremo 2025: come si vota da casa

Anche al Festival disarà fondamentale il peso del televoto. Nella 75esima edizione della kermesse canora, lezioni dasaranno infatti attive a partire dalla seconda serata del mercoledì. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere efunziona.TelevotofunzionaPer quanto riguarda le utenze fisse degli abbonati, il televoto è raggiungibile dalle seguenti reti telefoniche: Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Sky Wifi e Iliad tramite chiamata telefonica. Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1 Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima, Daily Telecom Mobile tramite SMS.I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre (abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione) tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse.