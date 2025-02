Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Clara: “La bellezza? Mi fa tristezza quando tutto viene ridotto ad un fatto estetico, mi dispiace molto per chi lo fa” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il debutto al Festival nel 2024 con “Diamanti Grezzi”, in seguito alla vittoria diGiovani 2023 con “Boulevard”,sale di nuovo sul palco del Festival dicon “Febbre”. “È una canzone che parla dei sentimenti contrastanti che puoi provare durante la tua vita – ha detto la cantante a FqMagazine – e di come affrontarli, diti senti sia su di giri, dinon ti senti perfettamente nel tuo spazio e diinvece ti senti invincibile”.E ancora: “È un colloquio tra te e il tuo sentimento. Lo scorso anno arrivavo daGiovani e ho avuto due mesi per realizzare che stavo varcando il palco di, mi sentivopiù piccola, con un bagaglio di esperienze minore rispetto a quest’anno. Mi sentocresciuta come donna, sonopiù consapevole sia nella mia sfera privata che lavorativa e ho trovato un mio mio equilibrio”.