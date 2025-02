Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, chi è Alessandro Gervasi: il bambino prodigio protagonista della fiction dedicata a Peppino Di Capri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra gli ospitiseconda puntata del Festival dic’è anche, l’enfant prodige che suonerà “Champagne” al pianoforte.di “Champagne –Di” (dove interpreterà il grande cantante campano quando era),è nato il 23 novembre del 2018 in Sicilia, precisamente a Buseto Palizzolo (in provincia di Trapani).è veramente un, avendo iniziato a suonare il pianoforte quando aveva solamente 3 anni. Un talento innato, che fin da subito ha dimostrato di possedere l’orecchio assoluto. A scoprirlo è stato un volto molto amatomusica etv italiana: Beppe Vessicchio. Il Comune di Buseto Palizzolo – scrive Il Messaggero – ha spiegato in una nota: “Il nostro piccolocontinuerà a farci sognare su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia.