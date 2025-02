Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Carlo Conti sul video di Papa Francesco è tranchant: “Arrivato il primo febbraio. Dicono sia di maggio? Siamo alla fantascienza”

. Non certo in presenza, ma con unregistrato che è stato mandato in onda durante la prima serata del Festival. Un inedito, una prima volta. Visibile la gioia di. Amadeus il presidente della Repubblica, lui.La sgradevole sorpresa arriva all’indomani: il conduttore toscano non fa in tempo a godersi gli ascolti “in santa pace” che ecco Dagospia tuonare: “Che Papocchio! Dopo la patacca degli ascolti, arriva anche quella sulla partecipazione a sua insaputa di Bergoglio a. Stamattinaha appreso della sua comparsata di ieri sera al Festival e pare che l’abbia presa male. Ilmandato in onda ieri, infatti, non ha niente a che vedere con la messa cantata sanremese ma era stato girato ascorso“. Il sito diretto da Roberto D’Agostino sostiene che la ripresa fosse “un ringraziamento del Pontefice agli artisti che avevano partecipato (gratis)giornata mondiale dei bambini presentata proprio da, allo stadio Olimpico di Roma.