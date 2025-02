Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, Carlo Conti e il ‘meme’ su Damiano David: cosa è successo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Durante la conferenza stampa il conduttore del Festival si è rivolto in inglese al cantautore: la reazione social "Are you happy?", ha chiestodurante la conferenza stampa della seconda serata del Festival di, rivolgendosi al cantautore, appunto, in inglese. Il video, diventato virale sui social, ha suscitato l'ilarità degli .L'articoloe ilsuè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.