Sanremo 2025 Carlo Conti e il ‘meme’ su Damiano David | cosa è successo

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Are you happy?", ha chiestodurante la conferenza stampa della seconda serata del Festival di, rivolgendosi al cantautore, appunto, in inglese. Il video, diventato virale sui social, ha suscitato l'ilarità degli utenti e il motivo è legato a un meme che riguarda proprio il frontman dei Maneskin. Secondo .L'articoloe ilsuproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”